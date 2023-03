"Ganz neues Level": Oliver Pocher zieht erneut über Iris her

Wie denkt Oliver Pocher (45) über das ganze Iris-Peter-Yvonne-Drama? Seit mittlerweile mehreren Monaten fliegen nun schon die Fetzen zwischen Iris Klein (55) und Yvonne Woelke (41). Auslöser waren Gerüchte, dass Peter Klein (55) seine Ehefrau mit der Schauspielerin betrogen haben soll. Seitdem lassen die beiden Influencerinnen kaum eine Möglichkeit aus, um im Netz übereinander herzuziehen. Nun verriet Oliver Pocher, dass ihm der Zickenkrieg ganz schön auf die Nerven geht.

Im Interview mit Bild nahm der Fünffach-Papa nun kein Blatt vor den Mund und zog gehörig über die ganze Situation her. "Das ist ein ganz neues Level. Ich weiß nicht, ob ich dafür dankbar oder traurig sein soll", schilderte er. Olli fuhr fort, dass jedes Mal, wenn er denke, jetzt alles gelesen zu haben, eine neue pikante Geschichte ans Licht komme. "Ich hoffe, dass alle drei zusammenkommen, damit sie in das 'Sommerhaus der Stars' ziehen können", scherzte er. Abschließend hatte der 45-Jährige dann noch einen gut gemeinten Rat für den gelernten Maler parat. "Peter würde ich einmal empfehlen, angezogen zu bleiben und einen Bewegungsmelder an Iris zu packen, sodass er immer sieht, ob sie da ist", schilderte er.

Bereits vor einigen Tagen hatte der Komiker sich im Netz zu den andauernden Schlagzeilen rund um Daniela Katzenbergers (36) Mutter zu Wort gemeldet. Olli schoss scharf gegen die 55-Jährige und unterstellte ihr beispielsweise "auf dem Geistesstand einer pubertierenden 15-Jährigen" zu sein und "ein starkes Aufmerksamkeitsdefizit" zu haben. "Achtung: Diese Frau hat schwer einen an der Waffel", wetterte er damals.

Getty Images Oliver Pocher im April 2019 in Köln

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, TV-Star

Getty Images Oliver Pocher auf der McDonald's Charity Gala in München 2017

