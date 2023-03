Liam Payne entschuldigt sich für One-Direction-Kommentar

Die Fans waren nicht happy mit Liam Payne (29)! In einem Podcast kritisierte er neben Ex-Bandkollegen Zayn Malik (30) auch seine ehemalige Band One Direction. Dafür hagelte es an Kritik von den Fans. Aber die Jungs scheinen ihm verziehen zu haben. So erschien Liam am 16. März zu Louis' (31) Dokumentationspremiere. Online verspricht Liam Louis jetzt aber Wiedergutmachung für die Vergangenheit!

Am Freitag postete Liam einen Beitrag auf Instagram, in dem er Louis zu seiner Dokumentation "All Of Those Voices" gratuliert. Unter das Bild der beiden kommentiert der Sänger: "Mein Hals tut mir weh, weil ich so zu dir aufblicke! [...] Wie du mit all dem umgegangen bist und was du alles für dich behalten hast! Es tut mir leid, dass ich für dich nicht so ein guter Freund war wie du für mich – jetzt bin ich wieder ich und werde versuchen, es wiedergutzumachen!" Liam spielt mit seiner Bildunterschrift nicht nur auf den Podcast an, sondern bezieht sich auch auf die verschiedenen Schicksalsschläge, die Louis im Laufe der Jahre durchmachen musste.

Darüber hinaus beschreibt Liam in dem langen Post, dass die Gruppe ihm das Leben gerettet habe. Louis' Art, mit dem Leben umzugehen, sei etwas, das Liam bewundere und hoffe, eines Tages auch tun zu können. Auch die Fans sind total begeistert von Liams rührenden Worten: "Das ist so wunderschön" und "Das hast du vor zwei Stunden gepostet und ich weine immer noch!"

Getty Images One Direction im Dezember 2014

Getty Images One Direction beim Jingle Ball 2015

Getty Images Harry Styles mit Liam Payne, 2015

