"Trauma": Julia Fox äußert sich zur Verhaftung ihres Bruders

Julia Fox (33) äußert sich erstmals zu den Vorwürfen. Vater und Bruder der Schauspielerin wurden nach einer Razzia von der Polizei verhaftet. Es sollen bei ihnen Teile zum Bauen von Waffen sowie explosive Materialien gefunden worden sein. Eine kriminelle Vergangenheit haben die beiden aber nicht. Die Ex von Kanye West (45) hat sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Nun spricht Julia erstmals öffentlich über die angeblichen Taten ihres Bruders.

Zum ersten Mal seit der Verhaftung am 8. März äußerte sich der "Uncut Gems"-Star am Donnerstag gegenüber ihren TikTok-Followern. "Ich kenne meinen Bruder und ich habe immer gewusst, dass er der Süßeste, Sanfteste, Freundlichste, Sanftmütigste ist, Tiere liebt, Blumen pflanzt, einen grünen Daumen hat, die Natur liebt", begann sie. Dann wurde es ernst: "Aber ich sage auch, dass mein Bruder und ich ziemlich traumatisiert sind. Der Unterschied zwischen uns ist, dass ich rauflustig bin, ich bin eine Kämpferin, ich habe meine Aggressionen ausagiert und war darum in der Lage, diese Wut loszulassen." Im Gegensatz zu ihr habe ihr Bruder Christopher seine Wut "verinnerlicht". Die Verhaftung sei eigentlich ein Silberstreif am Horizont, damit er "endlich die Hilfe bekommt, die ich ihm schon so lange zukommen lassen wollte".

Ein Sprecher der New Yorker Polizei bestätigte die Vorwürfe zuletzt gegenüber mehreren Medien. "Die Teammitglieder entdeckten auch Materialien, die typischerweise als Bestandteile von Sprengstoffen verwendet werden, darunter Schnellkochtöpfe und verschiedene Chemikalien, die auch zur Herstellung von Betäubungsmitteln verwendet werden können", so der Sprecher.

