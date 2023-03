Ultrasexy: Sophia Thomalla genießt Strandtag in Miami Beach

Sophia Thomalla (33) scheint ihre freie Zeit in vollen Zügen zu genießen. Auf ihrem Social-Media-Account gewährt die Are You The One?-Moderatorin ihren rund 1,3 Millionen Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Auch Pärchen-Pics mit ihrem Partner Alexander Zverev (25) postet sie immer wieder. Während ihr Liebster bei den Miami Open 2023 antrat, schien sich die gebürtige Berlinerin einen Strandtag zu gönnen.

Am Samstag entdeckten einige Paparazzi die Beauty am Strand in Miami Beach, wo sie es sich augenscheinlich gut gehen ließ. So badete die 33-Jährige beispielsweise im Ozean oder ließ sich auf einer Liege nieder. Dabei trug sie einen knappen schwarzen Bikini, durch den ihre trainierte Figur perfekt zur Geltung kam. Dazu kombinierte sie ein weißes Hemd, weiße Sneaker, etwas goldenen Schmuck sowie eine Sonnenbrille. Ihre Haare trug sie offen. Von den Fotografen schien sich Sophia allerdings nicht beirren zu lassen. Fotos zeigen, dass sie ab und an freundlich in die Kamera lächelte, ansonsten jedoch einfach ihr Ding machte.

Bereits im Oktober 2022 hatte Sophia ihre Hammer-Figur in einigen Bikini-Aufnahmen mit Alex in Szene gesetzt. Damals hatte der 25-Jährige die gemeinsamen Badebilder anlässlich des 33. Geburtstags seiner Freundin im Netz veröffentlicht. "Alles Gute zum 18. Geburtstag, zum 16. Mal", hatte er humorvoll unter seinem Beitrag geschrieben.

MEGA Sophia Thomalla in Miami Beach, 2023

MEGA Sophia Thomalla im März 2023

MEGA Sophia Thomalla, TV-Moderatorin

