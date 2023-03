Durch Tabletten schlanker? Julia Fox räumt mit Gerüchten auf

Sie hält sich fit – auf natürlichem Weg! Julia Fox (33) scheint momentan auf keinem roten Teppich zu fehlen. Dabei präsentiert das New Yorker It-Girl gern und oft ihren sehr schlanken und definierten Körper. Tatsächlich hatte die Influencerin vor nicht allzu langer Zeit wesentlich mehr Kurven und viele Kritiker sind der Meinung, das Model nehme Medikamente ein, um schnell Gewicht zu verlieren. Doch nun wehrt sich Julia und räumt mit den Pillen-Gerüchten auf!

Im Talk mit Entertainment Tonight meint die Ex von Kanye West (45): "So viele Menschen kritisieren mich dafür, dass ich angeblich Pillen zur Gewichtsabnahme einnehme und Menschen sagen, ich würde Ozempic oder derartige Medikamente einnehmen – das mache ich nicht und habe ich noch nie!" Diese Tabletten seien für Diabetiker gedacht und nicht für gesunde Menschen wie sie, erklärt die 33-Jährige. Sie fügt hinzu, dass manche Personen auf Medikamente wie Ozempic zurückgreifen müssen, um zu überleben – nicht um ein bestimmtes Äußeres zu erreichen.

Die Fashion-Ikone schaffte es in den vergangenen Monaten durch skurrile Storys in die Schlagzeilen. So schilderte sie, dass sie vor Jahren fast einen Drogen-Dealer getötet habe, von dem sie dachte, dass er zuvor eine enge Freundin von ihr umgebracht habe. "Ich bin heute so froh, dass ich ihn nicht getötet habe", erklärte das It-Girl.

Getty Images Julia Fox, Model

Getty Images Julia Fox, Model

Getty Images Julia Fox, It-Girl

