Gar nicht kalt? Queen Elizabeth war eine fürsorgliche Mutter

Wie war sie als Mutter wirklich? Queen Elizabeth II. (✝96) war Mutter von vier Kindern: Prinzessin Anne (72), König Charles III. (74), Prinz Andrew (63) und Prinz Edward (59). Viele vermuten, dass die Kinder aufgrund der royalen Vorschriften und Protokolle durch Nannys und Hausangestellte aufgezogen wurden. In Wirklichkeit hatte sie wohl eine ganz andere Beziehung zu ihren Kindern und Enkeln. Aber wie involviert war die Queen tatsächlich in die Erziehung ihrer vier Nachkommen?

Catherine Mayer gibt in der Biografie "Charles III. Mit dem Herzen eines Königs" Einblicke in den Erziehungsstil der Queen. So soll Edward mit einer neuen Art der Kindererziehung aufgewachsen sein: "Sie machten sich einige Vorstellungen der Swinging Sixties zu eigen. Darunter fiel auch die Kindererziehung, dem Kind sollte viel Zeit gewidmet werden. Das taten sie bei Edward", verriet Timothy Nicholas Knatchbull. Der Freund der Familie erklärte weiter: "Keiner weiß, dass die Königin ein außerordentlich fürsorglicher, mütterlicher Typ ist und sie sich auch für ihre Familie, ihren Haushalt und für Kleinigkeiten interessiert. Alle sehen in ihr unser Staatsoberhaupt, aber in erster Linie ist sie stets die Frau des Hauses und sorgt sich um alle, die in ihrem Heim leben!"

Als Thronfolger wuchs Charles jedoch etwas anders auf als seine Geschwister. Er wird oft als der sensibelste seiner Geschwister gehandelt und war doch der erste Royal, der eine Schule besuchte. Im Zuge der Modernisierung des Palastes wollte man mehr Nähe zum Volk erreichen – das ist Charles auch heute noch sehr wichtig.

Anzeige

Getty Images Prinz Charles, Queen Eliabeth II. und Prinz Andrew bei der Trooping-the-Colour-Parade 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Philip, König Charles, Prinzessin Anne und Queen Elizabeth im Jahr 1959

Anzeige

Getty Images Herzogin Camilla und Prinz Charles im März 2022 in Irland

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de