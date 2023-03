Heiraten Larsa Pippen und Marcus Jordan etwa bald schon?

Planen Larsa Pippen (48) und Marcus Jordan (32) etwa schon die Hochzeit? Im vergangenen Jahr gab es immer wieder Gerüchte, dass der Reality-TV-Star und der ehemalige Basketballspieler miteinander anbandeln. Immer wieder dementierten die beiden die Vermutungen und behaupteten, dass sie einfach nur gute Freunde seien – doch am diesjährigen Valentinstag machten sie ihre Beziehung dann auf Instagram offiziell. Doch sind Marcus und Larsa schon einen Schritt weiter und planen bereits die Hochzeit?

Während des diesjährigen Finales der amerikanischen TV-Sendung "The Real Housewives of Miami" sprach die 48-Jährige erstmals über ihre Beziehung mit dem 32-Jährigen. "[Ich würde] auf jeden Fall meinen Nachnamen ändern, wenn ich jemanden heiraten würde. Das ist sicher", plauderte sie in diesem Zusammenhang aus. Doch zu konkreten Hochzeitsplanungen oder gar einer Verlobung verriet sie noch nichts. Dennoch hört es sich so an, als hätten die Verliebten bereits über dieses Thema gesprochen.

Viele Follower hatten angenommen, dass Larsa und Marcus sich bereits kannten, als die Influencerin noch mit ihrem Mann Scottie Pippen (57) zusammen war. Dieser spielte nämlich in dem gleichen Basketballteam wie Michael Jordan (60) – dieser ist Marcus' Vater. Doch laut eigenen Aussagen hätten sie sich erst nach der Trennung kennengelernt.

MEGA Larsa Pippen und Marcus Jordan

Instagram / larsapippen Larsa Pippen und Marcus Jordan im Februar 2023

Instagram / larsapippen Larsa Pippen und Marcus Jordan im März 2023

