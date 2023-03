Muskeln wie die Mama: Hilary Swanks Baby zeigt seinen Bizeps

Hilary Swanks (48) Baby macht Faxen! Die Schauspielerin ist derzeit in freudiger Erwartung auf ihren ersten Nachwuchs – und zwar gleich doppelt. Denn gemeinsam mit ihrem Partner Philip Schneider freut sich die "Million Dollar Baby"-Darstellerin auf Zwillinge. Die dürften sich schon bald auf den Weg zu ihren Eltern machen. Doch vorher amüsiert einer ihrer ungeborenen Sprösslinge Hilary noch – und zeigt seine Muckis!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die werdende Mama zuletzt das aktuelle Ultraschallbild eines ihrer Babys. Auf der Aufnahme sieht es glatt so aus, als würde der Fötus seinen Bizeps zeigen – zur Freude seiner Mutter. "Baby A flext beim Ultraschall vor der Kamera", schrieb Hilary zu dem Foto und ergänzte in Anspielung auf den bekannten Film, in dem sie eine Boxerin gespielt hatte: "Das echte Million-Dollar-Baby!"

Bei dem Streifen aus dem Jahr 2004 handelt es sich um einen der größten Erfolge der US-Amerikanerin. Der Film war damals sogar mit zahlreichen Oscars ausgezeichnet worden – unter anderem in den Kategorien "Bester Film" und "Beste Regie". Auch Hilary selbst hatte sich über einen Goldjungen als beste Hauptdarstellerin freuen dürfen.

Instagram / hilaryswank Ultraschallbild von Hilary Swank

Instagram / hilaryswank Hilary Swank im Oktober 2022

United Archives GmbH/ Action Press Clint Eastwood und Hilary Swank in "Million Dollar Baby"

