Sexy Single: Cathy Hummels posiert schon wieder oben ohne!

Cathy Hummels (35) lässt die Hüllen fallen! Hinter der Moderatorin liegt ein anstrengendes Jahr: Nach lang anhaltenden Gerüchten und Spekulationen hatte sich die Bayerin tatsächlich von ihrem Mann Mats Hummels (34) scheiden lassen. Doch nach der offiziellen Trennung geht es der Beauty offenbar bestens – immer wieder präsentierte sie sich seitdem nämlich super-sexy und selbstbewusst. So auch jetzt: Auf neuen Bildern zeigt sich Cathy oben ohne!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Mutter des kleinen Ludwig (5) am Wochenende mehrere Schnappschüsse, die sie auf ihrem Balkon zeigen. Passend zu ihrer pinken Hose hält sie eine pinke Gießkanne in der Hand – doch ein Oberteil oder einen BH trägt sie nicht. Stattdessen bekommen ihre Fans freie Sicht auf Cathys nackten und durchtrainierten Rücken. Das sorgt für Begeisterung: "Der Nachbar hatte eine schöne Aussicht heute", scherzt ein User in den Kommentaren.

Doch nicht bei allen Followern kommt die nackige Offensive der 35-Jährigen gut an. Einige kritisieren das Model für ihre freizügigen Postings – und halten sie für verzweifelt. Die bösen Kommentare belasten Cathy sehr, wie sie vor wenigen Wochen gestanden hatte: "Ich fühle mich als Marionette, die behandelt wird, als habe sie keinen Wert, kein Gehirn und vor allem keinen Willen!" Dennoch wolle sie den Hatern keine Aufmerksamkeit schenken.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, März 2023

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Februar 2023

