"Too Hot To Handle"-Emely und Kevin verraten Babygeschlecht!

Süße Neuigkeiten bei den Too Hot To Handle: Germany-Stars Emely und Kevin (26)! Die beiden Realitystars hatten sich in der ersten deutschsprachigen Staffel des beliebten Datings-Formats kennen und lieben gelernt und sind seitdem unzertrennlich. Vor wenigen Wochen kam dann die große Überraschung: Das Paar hat nach den Dreharbeiten bereits Nachwuchs bekommen. Jetzt verraten Emely und Kevin auch das Geschlecht ihres Babys!

In einem Youtube-Video geben die stolzen Eltern nun einen Einblick in ihre Gender-Reveal-Party, die sie bereits während der Schwangerschaft auf Ibiza feierten. Mit blauem Rauch wurde verkündet: Emely und Kevin sind Eltern eines Jungen! "Unser geheimes Gender Reveal auf Ibiza war der beste Tag ever! Wir freuen uns so sehr, diesen heftigen Moment mit euch zu teilen", schreiben sie ganz aufgeregt unter dem Clip.

Lange hatten die Turteltauben die Baby-News geheim halten müssen, da die Show schon im vergangenen Jahr gedreht worden war. Rückblickend lässt die Neu-Mama ihre Fans aber nun an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Vor wenigen Tagen teilte sie einige süße Babykugel-Schnappschüsse auf Instagram. Witzelnd schrieb sie darunter: "Habt ihr auch das Gefühl, meine Schwangerschaft ging so vier Tage?"

Kevin Njie und Emely Kopf, "Too Hot to Handle: Germany"-Stars

Emely, "Too Hot to Handle: Germany"-Teilnehmerin

Emely, "Too Hot to Handle: Germany"-Teilnehmerin

