"Überraschend": Neu-DFB-Star rechnete nicht mit Nominierung

Von der Ersatzbank in die deutsche Nationalmannschaft? Josha Vagnoman spielt aktuell für den VfB Stuttgart als Außenverteidiger. Allerdings konnte er in den vergangenen drei Partien nicht wirklich auf dem Spielfeld glänzen, denn er saß fast durchgehend nur auf der Reservebank. Auch der VfB kann sich mit seinem Platz als Tabellenvorletzter nicht gerade brüsten. Warum will Bundestrainer Hansi Flick (58) dann ausgerechnet Josha im Nationalteam?

"Natürlich kam es für mich auch sehr überraschend", gab der U21-Europameister von 2021 zu und freut sich sehr über seine Nominierung, obwohl er nicht damit gerechnet habe. Josha ist einer von fünf Neuen, die Flick mit einem Telefonat für die beiden Testspiele der DFB-Auswahl berufen hatte. Der Bundestrainer erklärte, warum seine Wahl auf den lang verletzten VfB-Spieler fiel: "Vagnoman ist ein Verteidiger, der seine Rolle sehr modern interpretiert." Genau das scheint Flick noch in seinem Team zu fehlen.

VfB-Trainer Bruno Labbadia (57) hofft, dass sein Ersatzspieler in der Nationalmannschaft Spielpraxis sammeln und eine positive Erfahrung mit nach Stuttgart bringen kann. Vorstandschef des Vereins Alexander Wehrle äußerte sich bei Sky: "Josha hat für die U21-Nationalmannschaft immer gute Leistungen gezeigt und wir freuen uns, dass er dafür belohnt und berufen wurde."

Getty Images Hansi Flick, Fußballbundestrainer

Getty Images Josha Vagnoman spielt für die Deutsche U-21-Fußballnationalmannschaft

Getty Images Josha Vagnoman, Fußballspieler

