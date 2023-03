Dank "Let's Dance": Das hat Younes Zarou über sich gelernt

Younes Zarou (25) verdankt Let's Dance so einiges! Neben Sharon Battiste (31), Knossi (36) und Co. nahm auch der TikTok-Star an der diesjährigen Staffel des TV-Tanzwettbewerbs teil. Eigentlich schlug sich Younes auch ganz gut – für den großen Sieg sollte es allerdings nicht reichen: In der vergangenen Woche schieden er und seine Tanzpartnerin Mariia Maksina (25) aus. Im Promiflash-Interview blickt Younes jetzt dankbar auf seine "Let's Dance"-Zeit zurück!

Gegenüber Promiflash machte der 25-Jährige deutlich, wie froh er über die Erfahrungen ist, die er durch die Show machen durfte: "Ich blicke sehr positiv auf meine Zeit bei Let’s Dance zurück! Auch mit RTL und der Produktionsfirma habe ich eine sehr positive Erfahrung gemacht. Sie haben sich total bemüht, dass alles perfekt funktioniert und es uns immer gut geht." Auch habe Younes mehr zu sich selbst gefunden: "Zudem habe ich viel gelernt, wie zum Beispiel, dass es okay ist, über seine Gefühle zu reden und sich anderen zu öffnen!"

So könne der Content Creator dank "Let's Dance" nun besser mit unterschiedlichen Lebenslagen umgehen: "Wie gerade schon gesagt, gehe ich jetzt sehr anders mit meinen Gefühlen um und weiß jetzt, dass es absolut okay ist, wenn man mal emotional wird und es einem nicht peinlich sein muss, über seine Emotionen zu sprechen. Das ist einfach menschlich", betonte Younes abschließend im Promiflash-Interview.

Getty Images Younes Zarou und Malika Dzumaev bei "Let's Dance" 2023

Instagram / youneszarou Younes Zarou, Webstar

RTL / Stefan Gregorowius Younes Zarou und Malika Dzumaev bei "Let's Dance"

