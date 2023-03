"Ehemann": Sängerin Alexandra Burke löst Heiratsgerüchte aus

Sind diese zwei Stars bereits verheiratet? Alexandra Burke (34) ist eine britische Sängerin und Schauspielerin. Bekannt war sie 2008 durch ihre Teilnahme an der fünften Staffel der Musikshow "X Factor" geworden, in der sie den ersten Platz belegt hatte. Seit 2021 ist die Sängerin außerdem in einer Beziehung mit Footballer Darren Randolph. Im Sommer des vergangenen Jahres waren die beiden Eltern geworden. Mit ihrem neuen Beitrag im Netz sorgte Alexandra jetzt für Spekulationen um eine mögliche Hochzeit!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 34-Jährige am Muttertag süße Schnappschüsse mit ihrem Kind und ihrer Mutter. Auch bei Darren bedankte sie sich aufrichtig: "Ich kann meinem Hubby nicht genug danken dafür, dass er mich so liebenswert fühlen lässt." Nachdem Alexandra ihren Freund als "Ehemann" bezeichnet hatte, sprachen viele Fans ihre Glückwünsche aus, in dem Glauben, dass die beiden bereits heimlich den Bund der Ehe geschlossen hätten.

"Ehemann! Bitte sag uns, dass wir nicht die Hochzeit verpasst haben", schrieb ein Follower unter dem Beitrag. Ein weiterer Fan äußerte sich sichtlich begeistert: "Darren ist dein Ehemann? Das sind die besten Neuigkeiten." Unter dem Beitrag schien viel Verwirrung zu herrschen. Ein weiterer Follower blieb jedoch ruhig und schrieb: "Leute, kommt runter! Vielleicht ist das einfach nur ein Spitzname."

Getty Images Alexandra Burke auf der Bühne

Instagram / alexandraburke Darren Randolph und Alexandra Burke

Instagram / alexandraburke Alexandra Burke und Darren Randolph

