Jahrestag mit Bruce Willis: Emma erhält rührendes Geschenk

Emma Heming (44) und Bruce Willis (68) haben trotz aller Umstände aktuell einiges zu feiern! Vor wenigen Wochen gab die Familie des "Pulp Fiction"-Stars bekannt, dass der Schauspieler an Demenz leide. Bereits vor der Diagnose hatte sich der Hollywoodstar gezwungen gesehen, seine Karriere wegen seiner Sprachstörung aufzugeben. Seitdem ist der US-amerikanische Filmstar stets von seiner Familie umgeben. Zu ihrem 14. Jahrestag macht seine Ehefrau Emma nun ganz deutlich, wie sehr sie hinter Bruce steht – und berichtet von einer rührenden Überraschung!

"Heute bin ich seit 14 Jahren mit der größten Liebe meines Lebens verheiratet. Als ich aufwachte, war mein Herz voll, aber ich musste immer wieder an eine andere Person denken, die gestern so freundlich zu mir war", beginnt Emma unter einem Foto, auf dem Blumen abgebildet sind. In der Bildunterschrift unter ihrem Instagram-Beitrag berichtet die Frau des Schauspielers nämlich, dass sie den Strauß von einer Bekannten bekommen hat, die ihr an Bruces' Stelle eine Freude machen wollte. "Auch wenn unsere Partner dieses Ereignis normalerweise auf dem Schirm haben würden, können sie es einfach nicht, wenn sich ihr Gehirn so verändert", schreibt die 44-Jährige dazu.

Bereits vor wenigen Tagen meldete sich Emma schon einmal mit emotionalen Worten bei ihrer Community – denn Bruce hatte seinen 68. Geburtstag gefeiert. "Ich habe jeden Tag Zeiten der Traurigkeit. Jeden Tag Kummer. Und heute, an seinem Geburtstag, fühle ich sie wirklich", gab das Model via Instagram ganz ehrlich zu.

Anzeige

Getty Images Bruce Willis und Emma Heming im Januar 2019

Anzeige

Instagram / demimoore Bruce Willis und seine Frau Emma im Jahr 2023

Anzeige

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis mit seiner Frau Emma

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de