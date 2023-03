Matt Damon lässt sich für verstorbenen Vater tätowieren

Matt Damons (52) Liebe für seinen Vater geht unter die Haut! Im Dezember 2017 gingen traurige Neuigkeiten um die Welt: Der Vater des "Downsizing"-Stars verstarb an Blutkrebs. Sieben Jahre hatte er mit der tödlichen Erkrankungen zu kämpfen gehabt. Auch über fünf Jahre nach dem Tod seines Liebsten fühlt sich der Schauspieler offenbar noch immer sehr verbunden zu seinem Vater. Als Hommage lässt sich Matt sogar ein Tattoo für seinen verstorbenen Vater Kent stechen!

Via Instagram teilt der Tätowierer Winterstone am Montag ein Video, auf dem man sieht, wie er dem 53-Jährigen ein bedeutungsvolles Tattoo sticht. "Das Tattoo hat eine große Bedeutung. Für seinen verstorbenen Vater. Wir haben das Wort 'Nomad' tätowiert, was der Name des Boots seines Vaters war und rückwärts ihren gemeinsamen Nachnamen Damon heißt. Ziemlich krasses Tattoo mit so viel Bedeutung", findet der Künstler in seinem Beitrag.

Wie eng das Verhältnis zwischen Matt und seinem Vater war, verdeutlichte der Hollywoodstar schon vor dem Ableben von Kent. Nachdem sich dessen Zustand verschlechtert hatte, sagte Matt nämlich zahlreiche Auftritte ab, um die letzten Momente mit seinem Vater zu genießen. "Es ist ein richtiger Prozess, den wir momentan durchleben", erklärte er zu diesem Zeitpunkt sichtlich bewegt in einem Extra-Interview.

Getty Images Schauspieler Matt Damon

Getty Images Kent Damon und Matt Damon bei der Filmpremiere von "The Town"

Getty Images Matt Damon, Schauspieler

