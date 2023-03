So glücklich wirkte Bruce Willis an seinem 68. Geburtstag!

Er kann fröhlich sein – trotz seiner Erkrankung! Bruce Willis (68) verkündete im vergangenen Jahr den Entschluss, seine Karriere zu beenden, nachdem er an Demenz erkrankt war. Zuletzt zeigte sich der "Stirb langsam"-Darsteller nicht sonderlich oft in der Öffentlichkeit und muss, wie es scheint, verständlicherweise noch erlernen, mit seiner Diagnose umzugehen. Vor Kurzem feierte er nun seinen Geburtstag, und: Bruce wirkt auf aktuellen Aufnahmen total glücklich!

Via Instagram veröffentlicht Bruces Ex Demi Moore (60), zu der der Schauspieler ein sehr gutes Verhältnis pflegt, ein paar Schnappschüsse, die Bruce und seine Familie während den Geburtstagsfeierlichkeiten zeigen. Es fällt auf, dass der nun 68-Jährige auf fast allen der Fotos wohl fröhlich lächelt und an seinem Ehrentag anscheinend mächtig viel Spaß hatte. Das freut auch seine Liebsten, die sich augenscheinlich über die gute Laune des Familienvaters freuen.

Bruces Familie versucht wohl alles, um den Filmhelden nach seiner Diagnose nicht in Frust und Kummer versinken zu lassen und ihn abzulenken. So wurde vor Kurzem bekannt, dass Demi plant, ehemalige Schauspielkollegen ihres Ex in dessen Villa zu versammeln, damit sie alle zusammen seine größten Leinwand-Klassiker anschauen und Revue passieren lassen. Zu diesen Kollegen – und auch Freunden – von Bruce zählen beispielsweise Arnold Schwarzenegger (75) und Sylvester Stallone (76).

Instagram / demimoore Bruce Willis und seine Liebsten im März 2023

Instagram / demimoore Bruce Willis und seine Frau Emma im Jahr 2023

Getty Images Bruce Willis, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger im Jahr 2010

