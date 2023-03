Total selten! Joe Jonas und Sophie zeigen sich mit Kindern

Was für ein seltener Anblick! Joe Jonas (33) und Sophie Turner (27) lernten sich 2016 kennen und sind seitdem unzertrennlich. So haben sich die beiden nicht nur die ewige Liebe geschworen, sondern sind mittlerweile auch Eltern zweier Kinder. Ihre Kids halten die einstige Game of Thrones-Darstellerin und der Sänger aus der Öffentlichkeit heraus – allerdings lichteten Paparazzi nun Sophie und Joe gemeinsam mit ihren Sprösslingen ab.

Die Familie wurde auf dem Weg zu einem Spielplatz in New York gesichtet. Dabei zeigten sich die Eltern in lässigen Outfits: Der "Just in Love"-Interpret trug eine blaue Hose, eine grüne Bomberjacke sowie eine farblich passende Mütze. Seine Frau machte dagegen in einem grauen Jogginganzug, einem gleichfarbigen Schal und einer braunen Lederjacke eine gute Figur. In diesen Outfits schoben sie abwechselnd den Kinderwagen vor sich her und verbrachten ein wenig Zeit mit ihren Kindern auf dem Spielplatz.

Obwohl sich Sophie und Joe bisher selten in der Öffentlichkeit mit ihren Kids zeigen, hatten Paparazzi sie auch schon vor wenigen Wochen ablichten können. Wie Bilder bei Daily Mail zeigten, wurde die Familie beim Verlassen ihres Hotels in London gesichtet. Dabei trug die Rothaarige ihr Baby, während sich Töchterlein Willa auf dem Arm ihres Papas befand.

MEGA Joe Jonas mit seiner Tochter Willa

MEGA Sophie Turner mit ihrer Tochter Willa

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der Oscarverleihung 2023

