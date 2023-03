15. Geburtstag: Stacey Solomon ehrt Sohn Zach mit süßem Clip

Stacey Solomon (33) kann nicht fassen, wie schnell die Zeit doch vergangen ist. 2008 war die Sängerin im Alter von nur 17 Jahren zum ersten Mal Mama geworden. Auf ihren Sohn Zachary folgten seither noch vier weitere Kinder. Wie ein Insider erst vor wenigen Wochen angedeutet hatte, sei Baby Nummer sechs für die Musikerin nicht ausgeschlossen. Dass sie bereits fünffache Mama ist, fällt ihr noch immer schwer zu glauben. So auch, dass ihr ältester Sohn Zack inzwischen seinen 15. Geburtstag feiert. Zu diesem Anlass widmete Stacey ihrem Jungen ein emotionales Video im Netz!

"Schau, wie weit wir gekommen sind, Baby. 15 wundervolle Jahre mit dir, Zachy. Danke für alles, Zach", schrieb die 33-Jährige auf Instagram zu einem Zusammenschnitt vieler Clips, die die vergangenen Jahre mit ihrem Sohn zeigen. Neben privaten Szenen, die ihren Sohn mit ihr und auch seinen Geschwistern zeigen, sind in dem Video auch Ausschnitte aus Staceys Zeit bei The X Factor zu sehen. "Du bist unser aller Fels in der Brandung. Ich kann nicht glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist und was für ein fürsorglicher junger Mann aus dir geworden ist. Ich bin so stolz auf dich", schwärmte Stacey weiter.

Nur wenige Tage zuvor hatte die fünffache Mama ein putziges Bild mit all ihren Sprösslingen im Netz geteilt. "Meine größten Errungenschaften. Jeder Einzelne von euch hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ich bin so dankbar für euch alle. Und es ist das größte Privileg, euch alle großzuziehen", hatte Stacey anlässlich des Muttertags in Großbritannien von ihrem Nachwuchs geschwärmt.

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und Joe Swash mit ihrer Familie

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit vier ihrer Kinder, 2022

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihren fünf Kids

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de