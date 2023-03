"Fehler": Kerry Katona erinnert sich an gescheiterte Ehen

Kerry Katona (42) denkt nicht allzu positiv an ihre Verflossenen zurück. Seit rund fünf Jahren lebt die einstige Atomic Kitten-Sängerin gemeinsam mit ihrem Partner Ryan Mahoney zusammen. Im August 2020 stellte der ihr sogar die Frage aller Fragen. Die erste Verlobung für die britische TV-Bekanntheit war das jedoch nicht – immerhin war das Reality-Sternchen zuvor bereits öfter vor den Traualtar getreten. In einem Interview macht Kerry nun ganz deutlich, dass sie so manche Eheschließung sogar bereut!

In einem Talk mit GB News spricht Kelly ganz offen über ihre vergangenen Beziehungen und verrät, dass sie sich gar nicht mehr so gut an die Ehen mit ihren Verflossenen erinnern könne. "Wie oft war ich noch mal verheiratet?", überlegt sie scherzhaft in dem Interview und bezeichnet ihre zweite Ehe sogar als einen Fehler. "Wirklich bereuen tue ich aber keine [der Ehen], sie waren mir alle eine Lehre", schließt sie jedoch ab.

Ob Kerry womöglich gerade keine guten Gedanken an ihre Vergangenheit haben möchte, weil sie aktuell ihr Liebesglück mit Ryan genießt? Immerhin kamen zuletzt Hochzeitsspekulationen auf, nachdem die beiden jeweils mit funkelnden Ringen im gemeinsamen Istanbul-Urlaub gesichtet worden waren. Ob es sich dabei tatsächlich um einen Ehering handelt, ist ungewiss.

Instagram / ryanmahoney_7 Kerry Katona und Ryan Mahoney

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Atomic Kitten-Star

Getty Images Kerry Katona, April 2018

