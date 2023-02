Verdächtiger Ring: Hat Kerry Katona heimlich geheiratet?

Ist Kerry Katona (42) wieder unter der Haube? Die einstige Atomic Kitten-Sängerin war bereits dreimal verheiratet. Seit rund fünf Jahren ist sie mit Ryan Mahoney zusammen, der ihr im August 2020 die Frage aller Fragen gestellt hat. Von Hochzeit Nummer vier fehlt bislang aber jede Spur – Kerry hatte bereits betont, dass sie diesbezüglich keine Eile habe. Doch nun wurde Ryan mit einem verdächtigen Schmuckstück gesichtet!

Auf Bildern, die The Sun vorliegen, ist zu sehen, wie Kerry und Ryan nach ihrer Ankunft in Istanbul miteinander turteln. Der 33-Jährige umarmt die fünffache Mutter von hinten und versucht, ihr einen Kuss zu geben. Währenddessen streicht er mit seiner linken Hand über ihre Brust. Ein Detail ist kaum zu übersehen: Ryan trägt einen silber funkelnden Ring am Ringfinger! Ob es sich dabei um einen Ehering handelt, ist aber ungewiss. Diesen trägt man schließlich normalerweise an der rechten Hand.

Gemeinsamer Nachwuchs ist bei Kerry und Ryan kein Thema mehr. Die 42-Jährige hatte zwar vor, sich ihre Eizellen einfrieren zu lassen, um eines Tages ein sechstes Kind zu bekommen – im Mai des vergangenen Jahres erklärte sie in ihrer New!-Kolumne jedoch: "Er ist ein großartiger Stiefvater, aber ich bin mir nicht sicher, ob er mit einem Baby fertig wird."

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Atomic-Kitten-Sängerin

Instagram / ryanmahoney_7 Ryan Mahoney und Kerry Katona

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona mit ihrem Verlobten Ryan Mahoney und ihren Kindern

