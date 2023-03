Kelsea Ballerini leidet nach Scheidungsstress an Haarverlust

Kelsea Ballerini (29) macht ein ehrliches Geständnis! Seit Anfang des Jahres sorgt die Country-Pop-Sängerin mit niedlichen Liebes-News für Schlagzeilen. Im Januar turtelte die hübsche Blondine nämlich erstmals öffentlich mit Outer Banks-Star Chase Stokes (30). Vor wenigen Wochen bestätigten die beiden ihre Liebe dann endlich mit einem gemeinsamen Selfie. Dennoch hat die Songwriterin noch immer mit dem Stress rund um ihre Scheidung von ihrem Ex Morgan Evans zu tun. Kelsea leidet seither sogar unter Haarausfall!

In einem Interview mit New York Times verrät Kelsea am Montag ganz offen, wie sehr sie tatsächlich unter der Scheidung von ihrem Ex leidet. "Ich habe letztes Jahr so viele Haare verloren – einfach nur durch Stress. Aber es wächst wieder nach, in Form von kleinen Babyhaaren", berichtet die "You're Drunk, Go Home"-Sängerin und fügt hinzu, sich daraufhin für Extensions entschieden zu haben.

Zuletzt wurden nämlich auch Fremdgehgerüchte rund um Kelsea laut. So soll die 29-Jährige laut Page Six 2019 eine Affäre mit dem Frontmann von The Chainsmokers gehabt haben. Insider-Informationen zufolge soll der angebliche Seitensprung schließlich zum Ehe-Aus zwischen Kelsea und Morgan geführt haben.

Instagram / hichasestokes Chase Stokes und Kelsea Ballerini im Jahr 2023

Getty Images Morgan Evans und Kelsea Ballerini

Getty Images Kelsea Ballerini im Jahr 2022

