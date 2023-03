Vorwürfe seiner Ex: Bachelor David bezieht jetzt Stellung!

David Jackson bricht sein Schweigen! Der Influencer darf als diesjähriger Bachelor nach der Liebe im TV suchen. Eine aufregende Reise für den Halbamerikaner. Doch kurz vor Staffelstart waren Vorwürfe seiner Ex auf Social Media aufgekommen. Lange Zeit sagte er nichts dazu – auch die Rosenstaffel ist bereits in vollem Gange und wird im TV ausgestrahlt. Und jetzt bezieht David Stellung zu den Vorwürfen!

In seiner Instagram-Story meldet er sich diesbezüglich zu Wort und betont: "Es hat mich erschrocken, wie schnell so was auch eine ganz eigene Dynamik annehmen kann und wie vorschnell über Menschen geurteilt wird." David erklärt seinen Followern, dass falsche Vorwürfe verbreitet wurden, die mittlerweile von einem Gericht mit einer einstweiligen Verfügung untersagt worden sind. Ein endgültiges Urteil dürfte jedoch noch ausstehen. Denn eine einstweilige Verfügung ist eine vorläufige Verordnung des Gerichts.

Daraufhin sprach sich David für einen überlegten Umgang mit Social Media aus. "So ein Kommentar ist schnell geschrieben und verbreitet, hat aber echte Auswirkungen auf das echte Leben echter Menschen."

David Jackson in Mailand im Mai 2022

David Jackson, Model

David Jackson, Influencer

