Award-Saison vorbei: Austin Butler und Kaia genießen Urlaub!

Sie gönnen sich eine Auszeit! In den vergangenen Wochen standen einige wichtige Awardshows auf dem Programm. Von den Golden Globes bis zu den Oscars – Austin Butler (31) hatte als "Elvis"-Darsteller richtig viel zu tun. Neben den Preisverleihungen hatte der Hottie auch ein Mammutprogramm an Interviews abspulen müssen. Nun suchte der Schauspieler das Weite – und genoss mit seiner Freundin Kaia Gerber (21) einen Liebesurlaub!

Paparazzi erwischten die beiden Turteltauben nun bei einer entspannenden Auszeit in Mexiko. Wie Fotos zeigen, die Entertainment Tonight vorliegen, sonnten sich Austin und Kaia am Pool. Zudem waren sie auch in einem Golfkart unterwegs – vermutlich befanden sie sich gerade auf dem Weg zum Essen. Das Paar hatte die eleganten Award-Looks abgelegt und entspannte stattdessen in luftigen Klamotten samt Sonnenbrillen.

Die beiden sind seit Ende 2021 ein Liebespaar. Und augenscheinlich meinen Austin und Kaia es ziemlich ernst miteinander– vor allem die Tochter von Cindy Crawford (57). "Zum Teil liegt es daran, dass Austin so respektvoll mit ihr umgeht. Er ist witzig und bringt sie ständig zum Lachen. Er behandelt sie wirklich toll", schwärmte ein Insider gegenüber Hollywood Life im Januar.

Getty Images Austin Butler bei den BAFTA Awards

Action Press / Backgrid Austin Butler und Kaia Gerber im März 2022

Getty Images Austin Butler und Kaia Gerber gemeinsam bei der Vanity Fair Oscar Party

