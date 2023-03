Hat Fata Hasanović Gelüste in ihrer ersten Schwangerschaft?

Fata Hasanović (28) erwartet zum ersten Mal ein Kind. Die freudige Nachricht verkündete sie im Netz unter süßen Schnappschüssen mit ihrem Partner. Schon im August wird der erste Nachwuchs der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin auf die Welt kommen. Das Kind hatte sie sich lange gewünscht – wegen ihrer Endometriose-Erkrankung blieben zahlreiche Versuche erfolglos. Nun ist Fata überglücklich – aber hat sie denn schon Schwangerschaftsgelüste?

"Habe keine speziellen Gelüste – esse eigentlich wie vorher, nur dass ich krass bedenkliche Sachen weglasse", berichtete die Influencerin nun auf Instagram. Augenscheinlich sehnt sie sich aber doch nach etwas – sie hat nämlich ganz besonders viel Lust auf Obst! Damit kommt Fata aber gut zurecht: "Ich bin froh, dass es Obst-Gelüste sind und nicht Gewürzgurkensaft oder so" witzelte sie.

So kann Fata ihre Schwangerschaft dann auch in vollen Zügen genießen. "Wenn man sich so etwas so sehr wünscht und irgendwie auch der Weg da hin nicht der einfachste war, dann denkt man sich so: 'Oh Gott, das ist einfach so ein Wunder'", hatte sie zuvor mit Tränen in den Augen erzählt.

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Partner

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Influencerin

Anzeige

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de