"In einem Umschlag": Weiß Fata Hasanović das Babygeschlecht?

Ob sich Fata Hasanović (28) auf ein Mädchen oder auf einen Jungen freuen darf? Lange hatten die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Freund Izet versucht, ein Kind zu bekommen – wegen Fatas Endometriose-Erkrankung blieben zahlreiche Versuche erfolglos. Vor wenigen Tagen machten dann aber freudige News die Runde: Die Beauty erwartet ihren ersten Nachwuchs! Im Promiflash-Interview verriet Fata jetzt, ob sie schon das Geschlecht ihres Babys weiß!

Gegenüber Promiflash erklärte die 28-Jährige, dass es sich tatsächlich noch um ein Geheimnis handelt: "Das Geschlecht ist in einem Umschlag und wird feierlich bei einer Gender-Reveal-Party aufgedeckt. Wir wissen es selbst noch nicht [...]. Ich habe nur Lust auf Cakepops, Kuchen und eine coole Party mit Freunden." Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, ist Fata aber nicht wichtig: "Hauptsache, unser Kind ist gesund – der Weg dahin war schon schwer genug, da ist das Geschlecht absolut egal."

Dass Fata schwanger ist, teilte sie ihrem Freund während eines Video-Drehs für Social Media mit: "Izi fragte mich, was ich da habe. Dann holte ich die Tests raus und er hat erst gar nicht verstanden, was ich da in der Hand habe. Ich sagte nur noch: 'Izi, der Schwangerschaftstest ist positiv!'" Daraufhin sei die Content Creatorin in Tränen ausgebrochen, wie sie ebenfalls Promiflash berichtete.

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Partner

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Model

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Partner Izi

