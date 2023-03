Kann sich Model Lena Gercke weiteren Nachwuchs vorstellen?

Hat Lena Gercke (35) ihre Familienplanung abgeschlossen? Im April 2019 machte die ehemalige Germany's next Topmodel-Gewinnerin ihre Beziehung zu Dustin Schöne (37) öffentlich. Im Jahr 2020 bekam das Paar sein erstes gemeinsames Kind mit dem Namen Zoe. Im Dezember vergangenen Jahres folgte das zweite. Die Eltern gaben ihrer Tochter den Namen Lia. Doch soll nach zwei Töchtern bei Lena und Dustin Schluss sein?

Im Interview mit Gala gab Lena Einblick in ihre Familienplanung. Ob die Beauty nicht auch gerne einen Sohn hätte? "Warum nicht? Vielleicht bekommen wir irgendwann einen. Ich lasse alles offen. Ich lasse Dinge generell gerne auf mich zukommen", meinte die Zweifach-Mama. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass Lena und Dustin weiteren Nachwuchs bekommen.

Aktuell ist Lena jedoch einfach sehr glücklich über ihre zwei Mädels. Die Laufstegschönheit wünsche sich vor allem, dass ihre Töchter zu "selbstbewussten Frauen werden, die aussprechen können, was sie möchten und was nicht". Außerdem erklärte die 35-Jährige: "Mir ist es wichtig, dass sie lernen, über ihre Gefühle sprechen zu können. Das braucht man in der Partnerschaft und auch mit seinen Kindern."

Lena Gercke mit ihrer Tochter Lia

Dustin Schöne mit seinen zwei Töchtern im Februar 2023

Lena Gercke im Januar 2023

