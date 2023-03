Nach Vermutungen: Steigt Jörn Schlönvoigt bei GZSZ aus?

Was ist an den Gerüchten dran? Seit fast zwanzig Jahren steht Jörn Schlönvoigt (36) für GZSZ vor Kamera und begeistert mit seiner Rolle des Philip Höfer die Fans der deutschen TV-Serie. Doch seit Kurzem machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass der Schauspieler das Format verlassen wird – angeblich weil seine Figur nach Kambodscha geht, um bei einer Hilfsorganisation zu arbeiten. Doch ist etwas an den Spekulationen dran? Das verriet Jörn jetzt seinen Fans!

In einem Statement auf Instagram sorgte der 36-Jährige jetzt für Aufklärung: "Ich kann hier noch einmal persönlich sagen, ich freue mich sehr, dass ich im Mai für GZSZ wieder vor der Kamera stehe [und] spannende Geschichten für euch produzieren werde." Jörn gönne sich aktuell schlichtweg eine kleine Auszeit im Ausland: "Wie der ein oder andere das vielleicht weiß, mache ich das seit ein paar Jahren, dass ich einfach mal so verschwinde."

Ob Jörn dann in Begleitung ans GZSZ-Set zurückkehren wird? Im November vergangenen Jahres hatte er nämlich gegenüber Promiflash angekündigt, dass auch seine kleine Tochter Delia (5) bald vor der Kamera stehen könnte: "Ich denke, dass sie die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall mal bei GZSZ eine kleine Rolle spielt."

RTL Anne Menden und Jörn Schlönvoigt am Set von GZSZ im November 2022

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt, GZSZ-Star

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt und seine Tochter Delia im Juni 2022

