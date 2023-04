Das lieben Elyas und Jessica M'Barek am Leben in New York

Elyas (40) und Jessica M'Barek sind verliebt in New York! Vergangenen September gaben sich der Schauspieler und das Model das Jawort. Die romantische Zeremonie fand auf Ibiza statt. Seitdem genießen die beiden ihr Eheleben in vollsten Zügen und sind in die USA ausgewandert. Dort leben der "Türkisch für Anfänger"-Darsteller und seine Frau im Big Apple. In einem Interview schwärmte Jessica über ihren neuen gemeinsamen Wohnsitz.

