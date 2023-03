Taylor Swift packt bei "Eras Tour" Überraschungssongs aus!

Sie hat immer noch ein Ass im Ärmel! Taylor Swift (33) startete vor Kurzem ihre "The Eras Tour" und die Fans sind bereits nach den ersten zwei Auftritten hin und weg. Die Sängerin überraschte mit einer Setlist von über 40 Songs und einer rund dreistündigen Live-Performance. Einen großen Teil der Shows nehmen ihre erfolgreichsten Hits ein, doch die Künstlerin hat noch mehr auf Lager: So begeistert Taylor die Fans auf ihrer Mega-Tour!

Wie Just Jared berichtet, habe die 33-Jährige in der ersten Konzertnacht angekündigt, dass sie bei jedem ihrer Auftritte einen Überraschungs-Song performen wird, der bisher noch nie live von ihr präsentiert wurde. Nach ihrer zweiten Show macht es nun den Anschein, dass TayTay bei jeder ihrer Performances sogar zwei neue Tracks singt. So tauschte die Ausnahmekünstlerin in der zweiten Nacht ihrer Tour beispielsweise die Songs "Mirrorball" und "Tim McGraw" mit den Liedern "This Is Me Trying" und "State Of Grace" aus.

So vielseitig wie Taylors Show selbst, ist auch die große Bandbreite an Promis, die die "Bad Blood"-Interpretin auf ihrer aktuellen Konzertreihe anfeuern. So feierten bereits Emma Stone (34) und Laura Dern (56) im Publikum mit, aber auch Cara Delevingne (30) und der Football-Spieler JJ Watt (34) ließen sich TayTays "Eras Tour" nicht entgehen.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift auf der Bühne

Anzeige

Getty Images Taylor Swift im Rahmen ihrer "The Eras Tour"

Anzeige

Getty Images Taylor Swift im Rahmen ihrer "The Eras Tour"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de