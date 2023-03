"White Lotus"-Star Theo James nimmt Ehefrau mit auf Event!

Sie zeigen sich nur selten in der Öffentlichkeit! Theo James (38) war 2011 durch seine Rolle in der Mystery-Serie "Bedlam" bekannt geworden. Seitdem hatte er Auftritte in verschiedenen Filmen. 2014 spielte er an der Seite von Shailene Woodley (31) die Hauptrolle in der Die Bestimmung-Reihe. Spätestens durch seine Rolle in "The White Lotus" erlebte er einen regelrechten Hype! Jetzt zeigt sich Theo gemeinsam mit seiner Frau Ruth Kearney (38) bei einem seltenen Red Carpet-Auftritt!

Der Schauspieler und die Blondine schmissen sich zu einem Omega-Event in London ordentlich in Schale. Ruth zeigt sich in einem langen schwarzen Kleid, das sie mit einem edlen schwarzen Blazer kombiniert. Dazu trägt sie silbernen Schmuck. Theo präsentiert sich ebenfalls in einem komplett schwarzen Look: Er trägt einen locker geschnittenen Anzug und entschied sich für eine Brille mit leicht getönten Gläsern.

Das Paar hält sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Die irische Schauspielerin und der Downton Abbey-Darsteller sind schon seit 2009 ein Paar. Nach sechs Jahren Beziehung hatte der Hottie dann die Verlobung bekannt gegeben – drei Jahre später läuteten die Hochzeitsglocken. Seit 2021 sind Theo und Ruth glückliche Eltern einer Tochter.

