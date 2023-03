Baby-Infos: In welcher Woche ist schwangere Fata Hasanović?

Fata Hasanović (28) gibt weitere interessante Einblicke! Die Influencerin könnte momentan wohl nicht glücklicher sein. Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist nämlich schwanger! Wie sie ihren Followern auf Social Media schon verraten hat, war es aufgrund ihrer Endometriose nicht leicht für sie, schwanger zu werden. Jetzt präsentiert sie aber total stolz und happy ihre kleine Babykugel. Aber in welcher Woche ist Fata eigentlich?

Im Interview mit Promiflash enthüllt sie: Fata ist in der 18. Schwangerschaftswoche. Von ihrer Schwangerschaft habe die Influencerin kurz vor Weihnachten erfahren. "Am 18. Dezember habe ich einen Test gemacht und er war positiv. Ich weiß nicht, was ich in dem Moment gefühlt habe. Ich war plötzlich leer, weil ich dachte: 'Das passiert mir jetzt nicht wirklich.' Der Weg schien ja noch so weit durch die ganze Problematik mit Endometriose", gibt sie weitere Einblicke in ihre Seelenwelt.

Auch in den sozialen Medien betonte Fata bereits emotional, dass es kein leichter Weg gewesen sei: "Ich dachte, schwanger werden ist so einfach, doch ich wurde leider vom Gegenteil überzeugt. Darum bin ich umso glücklicher, diese Momente endlich erleben zu dürfen." Sie könne stets vor Freude weinen.

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović und ihr Partner Izi, 2022

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Influencerin

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović im März 2023

