Barbara Schöneberger hat sich ein Haus in Schweden gekauft!

Möchte Barbara Schöneberger (49) auswandern? Die deutsche Fernseh- und Radiomoderatorin ist in München geboren. Später zog es die gebürtige Bayerin in die Hauptstadt, wo sie heute mit ihrem Mann Maximilian und ihren zwei Kindern lebt. Die Entertainerin soll jedoch schon lange den Wunsch nach einem Domizil am Land gehegt haben. Diesen hat sich der TV-Star nun erfüllt: Barbara hat ein Haus in Schweden gekauft!

Wie Bunte berichtet, habe die 49-Jährige schon lange von einem idyllischen Landhaus in dem skandinavischen Land geträumt. Nun wurde seitens ihres Managements bestätigt, dass sich die zweifache Mutter diesen Traum erfüllt habe. Es soll sich bei ihrem Kauf um einen abgelegenen 84 Hektar großen Bauernhof handeln, der zwischen einer und eineinhalb Millionen Euro gekostet haben soll. Ob es die Großstädterin nun längerfristig aufs Land nach Schweden verschlägt oder ob sie das Haus als Feriendomizil für ihre Familie nutzen wolle, sei nicht bekannt.

Einen Vorzug, den die Hauptstadt mit sich bringt, ist ihr lebhaftes Nachtleben. Doch dieses Angebot kann die Moderatorin nicht vollends für sich nutzen. "Es ist nur nicht mehr so einfach, in diese Läden zu gehen. Man wird die ganze Zeit angeschaut und heimlich fotografiert", äußerte sie ihre Bedenken über einen Klubbesuch gegenüber dem Magazin B.Z. Die Stimme Berlins.

