König Charles und Camilla verschieben ihre Frankreichreise!

Diese Reise fällt wohl ins Wasser! Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) ist ihr Sohn Charles (74) der Regent der britischen Monarchie. Als neuer König kommen eine Menge Aufgaben und Audienzen auf den zweifachen Vater zu – so sollte der 74-Jährige am Wochenende eigentlich gemeinsam mit seiner Ehefrau Camilla (75) nach Frankreich fliegen, um den Präsidenten Emmanuel Macron (45) zu treffen. Doch daraus wird nichts: Charles und Camillas Besuch wurde abgesagt!

Das gab der Buckingham Palace jetzt bekannt. Wie Hello! berichtet, heißt es in dem Statement: "Der Staatsbesuch des Königs und der Königin in Frankreich wurde verschoben. Ihre Majestäten freuen sich sehr auf die Gelegenheit, Frankreich zu besuchen, sobald Termine gefunden werden können." Die Entscheidung sei auf Wunsch des französischen Präsidenten getroffen worden, ist weiter zu lesen.

Ob es sich dabei um eine Reaktion auf die aktuellen Unruhen im Land handelt? Seit mehreren Tagen herrschen in Frankreich Streiks und Demonstrationen. Deshalb war ein im Schloss Versailles geplantes Dinner von Charles und Macron bereits in den Élysée-Palast verlegt worden – nun wurde das Essen aber vollkommen abgesagt.

Getty Images König Charles und Emmanuel Macron in London, Juni 2020

Getty Images König Charles und seine Frau Camilla bei der bangladeschischen Community in London, Februar 2023

Getty Images König Charles und Emmanuel Macron, November 2021

