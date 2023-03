So negativ reagierte JoJo Siwas Firma auf ihr Coming-out!

JoJo Siwa (19) ist Teil der LGBTQ-Community! Auf ihren Social-Media-Accounts begeistert die in Nebraska geborene Beauty regelmäßig 11,4 Millionen Abonnenten. So gibt sie beispielsweise Einblicke in ihr Liebesleben oder spricht ganz offen über ihre sexuelle Orientierung. Denn vor zwei Jahren hatte sich die Blondine überraschend im Netz geoutet. Nun berichtet JoJo von der negativen Reaktion ihres Chefs über ihr Outing!

Nach ihrem Outing auf Social Media habe das Unternehmen, für welches sie gearbeitet hatte, sofort ein Treffen einberufen. "Ich habe noch nie einen Mann gesehen, der seine Augen so weit in den Hinterkopf gerollt hat", beschreibt sie People die Situation mit dem Manager ihrer ehemaligen Firma. Als dieser sie gefragt hatte, was sie denn der Zielgruppe erzählen, habe JoJo ihm klargemacht, dass sie niemandem verheimlichen werde, wer sie sei und wen sie liebe. Die Wahrheit sei wichtig.

Die Reality-TV-Darstellerin bezeichne sich jedoch nicht pauschal als lesbisch, obwohl sie auf Frauen steht. "Ich mag queer", fügte sie hinzu. "Technisch gesehen würde ich sagen, dass ich pansexuell bin, weil ich schon mein ganzes Leben lang so bin. Es ist einfach so, dass mein Mensch mein Mensch ist."

Anzeige

Getty Images JoJo Siwa beim Konzert von Elton John im November 2022

Anzeige

Splash News / ActionPress JoJo Siwa im Oktober 2022 in Los Angeles

Anzeige

Getty Images JoJo Siwa im Juli 2022

Anzeige

Wie findet ihr die Reaktion des Chefs? Normal. Ganz schlimm! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de