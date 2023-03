Wilde Mähne: Taylor Swifts Haare sind der Star ihrer Tour!

Sie überzeugt mit Gesang – und mit ihrer Haarpracht! Taylor Swift (33) startete vor wenigen Tagen ihre "The Eras Tour" und ihre Fans sind aus dem Häuschen. Im Rahmen ihrer Konzertreihe performte TayTay nicht nur Hits wie "Blank Space", sondern die Musikerin baute in die Setlist wohl durchaus auch so einige, etwas unbekanntere Fan-Favoriten ein. Neben ihrer Songauswahl steht bei ihren Swifties jedoch noch ein ganz anderes Thema im Fokus: Taylors Haarpracht bietet im Rahmen ihrer Tour eine Show für sich!

Via Twitter tauschen sich die Fans der 33-Jährigen über die spektakuläre Performance ihrer Haare aus. Vor allem während Taylors Darbietung des Hits "I Knew You Were Trouble" am vergangenen Samstag seien die Haare der Blondine durch den Einsatz der Nebelmaschinen und statische Ladungen in alle Richtungen gestanden. Ein Social-Media-User schreibt, der Auftritt der Sängerin sei wortwörtlich "elektrisierend" gewesen. Ein weiterer Kommentar lautet: "Jedes Mal, wenn sie sich bewegt, sieht es aus, als wäre sie von einem Blitz getroffen worden."

Aber auch abgesehen von ihren Haaren liefert die Popikone im Rahmen ihrer "The Eras Tour" mächtig ab. Tatsächlich performt die "Bad Blood"-Interpretin pro Konzert wohl für über drei Stunden und singt mehr als 40 Songs in jeder einzelnen Show. Die Musikerin versucht anscheinend, jede ihrer musikalischen Äras in einem einzigen Auftritt unterzubringen.

Getty Images Taylor Swift auf der Bühne

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Getty Images Taylor Swift im Rahmen ihrer "The Eras Tour"

