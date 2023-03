"Zielgerade": Ian Somerhalder freut sich aufs zweite Kind

Dieses Pärchen ist in freudiger Erwartung! Ian Somerhalder (44) ist ein US-amerikanischer Schauspieler. Bekannt wurde der Star vor allem durch seine Rolle in der Serie Vampire Diaries, in der er den Vampir Damon Salvatore verkörperte. Seit 2015 ist der Hottie mit seiner Parterin Nikki Reed (34) verheiratet. Inzwischen sind sie stolze Eltern einer kleinen Tochter. Derzeit erwarten Nikki und Ian ihr zweites Kind – und das könnte jederzeit das Licht der Welt erblicken!

"Wir befinden uns auf der Zielgeraden, das ist sehr besonders", äußerte der Schauspieler gegenüber Page Six. Ein Vater zu sein, sei das Schönste für ihn. Außerdem sprach der 44-Jährige über die Schwangerschaft seiner Frau Nikki: "Ich glaube Männer haben keine Ahnung, was die Frauen durchmachen. Aber es ist so wundervoll, das zu beobachten." Für ihn sei seine Liebste eine wahre "Göttin".

Seine Vorfreude konnte Ian kaum verstecken. "Ich kann es kaum abwarten", gab der Schauspieler zu. Alles was er jemals wollte, sei eine Familie gewesen. "Danke, dass du mich damit beschenkst", richtete sich Ian an die schwangere Nikki. Außerdem sagte er: "Danke für deine Liebe und dafür, dass du die beste Mutter bist!"

Instagram / iansomerhalder Ian Somerhalder und Nikki Reed mit ihrer Tochter Bodhi

Getty Images Nikki Reed und Ian Somerhalder, Januar 2020

Instagram / nikkireed Nikki Reed in ihrer zweiten Schwangerschaft

