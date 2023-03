Zum zweiten Geburtstag: Chiara Ferragni schwärmt von Tochter

Chiara Ferragni (35) richtet einige liebevolle Worte an ihren Nachwuchs. Auf ihrem Social-Media-Account gewährt die Italienerin ihrer Community immer wieder Einblicke in ihr Leben. Dabei scheut sie sich auch nicht davor, mal ernstere Themen anzusprechen. So berichtete sie vor einigen Wochen beispielsweise, dass die vergangene Zeit sehr hart für ihren Mann Fedez (33) und sie gewesen sei. Nun hatte die ehemalige GNTM-Gastjurorin jedoch etwas zu zelebrieren. Chiaras Tochter feierte ihren zweiten Geburtstag.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 35-Jährige nun einige Aufnahmen, die sie gemeinsam mit ihrem Nesthäkchen zeigen. Neben süßen Familienfotos zu viert postete Chiara unter anderem auch einen Schnappschuss, der kurz nach der Geburt entstanden sein muss. Unter ihrem Post schwärmte die stolze Mama dann: "Alles Gute zum zweiten Geburtstag für mein kleines Mädchen, das jeden Tag in meinem Leben mein Lichtblick ist. Wie war das Leben, bevor du kamst?". Abschließend versicherte die Designerin dann noch, dass die ganze Familie Vittoria über alles liebe.

Auch Papa Fedez ließ es sich nicht nehmen, anlässlich des Ehrentags seiner Tochter einen süßen Beitrag im Netz zu teilen. Der Musiker postete ein Video, in dem er viele süße Momente aus Vittorias Leben aneinander geschnitten hatte. "Die Liebe unseres Lebens. Wir lieben dich unendlich", kommentierte er den Clip entzückt.

Anzeige

Instagram / chiaraferragni Familie Ferragni, Influencer

Anzeige

Instagram / chiaraferragni Chiara Ferragni und Fedez im März 2021

Anzeige

Instagram / chiaraferragni Fedez und Chiara Ferragni mit ihren Kindern Leone und Vittoria

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de