Auf ihrem Konzert: Adele outet sich erneut als Swiftie!

Dieser Star ist neidisch! Adele Adkins (34) ist eine erfolgreiche englische Sängerin und wurde durch Hits wie "Chasing Pavements" oder "Make You Feel My Love" weltweit zum Star. Derzeit gibt die Sängerin in Las Vegas Shows: Fans können sie daher hautnah erleben. Auf einem ihrer Konzerte gab Adele ihren Fans zu verstehen, wie sehr sie Popstar Taylor Swift (33) vergöttere!

"Wenn irgendjemand das Konzert von Taylor Swift morgen besucht, bin ich verdammt neidisch", äußerte Adele inmitten einer Performance. Den Grund für den Neid nannte der Star auch: "Ihr wisst, ich liebe sie!" Damit zeigte die Sängerin wieder einmal: Sie ist, wie viele andere, ein großer Taylor-Swift-Fan.

Bereits im Oktober 2018 schwärmte Adele von Taylors mega-erfolgreichem Album "Midnights". "Ich glaube, dass Taylor eine der größten Songwriterinnen unserer Generation ist, also werde ich es mir auf jeden Fall mal anhören", äußerte Adele damals. Sie bewunderte außerdem, dass es Taylor schaffe, dass eine Neuveröffentlichung Spaß mache.

Getty Images Adele, Sängerin

Getty Images Taylor Swift im Rahmen ihrer "The Eras Tour"

Getty Images Adele im Juli 2022

