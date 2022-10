Adele über Taylor Swift: "Eine der größten Songwriterinnen"

In Adele (34) schlummert offenbar ein Swiftie! Mit ihrem neuen Album "Midnights" feiert Taylor Swift (32) derzeit einen Mega-Erfolg und stellte damit sogar schon einen Rekord auf. Von so viel Zuspruch ist die Musikerin regelrecht überwältigt. Nun bekam sie sogar noch Lob von ganz oben: Adele ist selbst eine der gefeiertsten Künstlerinnen. Die "Hello"-Interpretin hält Taylor sogar für eine der besten ihrer Zeit!

Bei dem Fan-Event "Happy Hour With Adele" kam die 34-Jährige auf ihre Kollegin zu sprechen, wie Daily Mail berichtete. Zwar habe sie es noch nicht geschafft, "Midnights" anzuhören, doch vom Talent der Blondine ist Adele trotzdem überzeugt. "Ich glaube, dass Taylor eine der größten Songwriterinnen unserer Generation ist, also werde ich es mir auf jeden Fall mal anhören", betonte die 15-fache Grammy-Gewinnerin. Außerdem bewundere sie, dass Taylor es schafft, dass eine Neuveröffentlichung Spaß mache.

Doch was macht Taylor zu einer der besten Songwriterinnen? Die "Shake It Off"-Interpretin lässt in ihre Werke meist private Angelegenheiten einfließen. In ihrem neuen Album vertonte sie beispielsweise die Verlobungsgerüchte um sie und ihren Partner Joe Alwyn (31) und scheint auch mit ihrem Ex John Mayer (45) abzurechnen.

Getty Images Taylor Swift bei den Nashville Songwriter Awards im September 2022

Getty Images Adele im Londoner Hyde Park im Juli 2022

Backgrid / ActionPress Taylor Swift und Joe Alwyn im Oktober 2019

