Aussortiert? Adidas beendet nun Zusammenarbeit mit Beyoncé!

Hier trennen sich ihre Wege! Im Jahr 2018 starteten Beyoncé (41) und die Sportartikel-Marke Adidas eine Kollaboration und brachten gemeinsam die Modelinie "Adidas x Ivy Park" auf den Markt. Dabei wurden Schuhe und auch verschiedenste Kleidung produziert. Doch tatsächlich sollen die Musik-Ikone und das Unternehmen ihre Zusammenarbeit jetzt beendet haben. Wurde Queen B eiskalt aussortiert? Darum hat das Kapitel Adidas-Beyoncé ein Ende!

Wie The Hollywood Reporter berichtet, sei die "Formation"-Interpretin nun bereit, ihre Marke wieder allein zu betreuen. Es heißt, es sei zu kreativen Differenzen gekommen und die Sängerin und der Sportartikel-Hersteller seien gemeinsam zum Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit zu beenden. Doch tatsächlich sollen hauptsächlich schlechte Verkaufszahlen der "Adidas x Ivy Park"-Artikel Schuld am Ende der Kollaboration sein. Wie bereits zuvor bekannt gewesen sein soll, sei der Umsatz um mehr als 50 Prozent auf circa 40 Millionen US-Dollar eingebrochen.

Es wird spekuliert, ob auch ein Auftritt von Beyoncé in Dubai Anfang des Jahres dazu beigetragen habe, dass die Zusammenarbeit zwischen der "Single Ladies"-Interpretin und Adidas zu Ende ging. Die Musikerin stand in der Kritik ihrer vielen auch queeren Fans, da sie in einem Land performte, in welchem offen lebende Homosexuelle heute noch strafrechtlich verfolgt werden.

