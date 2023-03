"Bridgerton"-Schauspieler Luke Newton ist wieder Single!

Luke Newton beginnt ein neues Kapitel in seinem Leben. Der Schauspieler erlangte vor allem durch seine Rolle in der Netflix-Serie Bridgerton Bekanntheit. Dort spielte er Colin Bridgerton, der mit der Hauptfigur Penelope anbandelt. Neben dem großen Erfolg der Serie lief es auch in der Liebe rund bei ihm und er ging einige Zeit mit seiner Freundin Jade Louise Davies durchs Leben. Nun hat Luke sich allerdings von seiner Partnerin getrennt.

Wie eine Quelle gegenüber The Sun verriet, gehen die einstigen Turteltauben wieder getrennte Wege. "Luke und Jade haben sich auseinandergelebt, weil sie in ihrem vollen Terminkalender keine Zeit für ihre Beziehung finden konnten", nannte der Insider den Grund. Die beiden sollen schon Weihnachten getrennt verbracht haben und haben mittlerweile auch alle Fotos miteinander von den sozialen Medien gelöscht.

Lange allein bleiben will Luke aber offenbar nicht: Der Schauspieler soll sich mittlerweile nämlich schon wieder umschauen! Wie das Blatt berichtet, habe er sich bei der Promi-Datingplattform Raya angemeldet und wurde da schon von einigen Fans erspäht.

Instagram / lukenewtonuk Jade Davies und Luke Newton, 2019 in London

Instagram / lukenewtonuk Luke Newton und Jade Louise Davies

Getty Images "Bridgerton"-Star Luke Newton im Juli 2021

