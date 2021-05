Sorry, Mädels – dieser Bridgerton-Hottie ist schon in festen Händen. Der britische Schauspieler Luke Newton spielt in der Netflix-Hitserie die Rolle des Colin Bridgerton. Der drittälteste Sohn der Adelsfamilie hat aber bislang kein großes Glück mit den Frauen – Marina Thompson wollte ihm sogar ein Kind unterjubeln, das sie von einem früheren Liebhaber erwartet. Im echten Leben dagegen hat Luke sein Glück schon längst gefunden. Die Herzdame des Briten ist keine Unbekannte, und ihre Schwester ist im Vereinigten Königreich sogar eine echte Berühmtheit.

Die Beauty an Lukes Seite heißt Jade Louise Davies und ist selbst von Beruf Schauspielerin. Die gebürtige Waliserin ist im Gegensatz zu ihrem Freund nicht im TV, sondern eher in Theaterstücken oder Musicals zu sehen. So stand sie schon für Produktionen wie "Phantom der Oper", "Les Misérables" oder "Sister Act" auf der Bühne. Wenn man sich den gemeinsamen Social-Media-Content von Luke und Jade so anschaut, stellt man fest, dass sie mindestens schon seit zwei Jahren ein Paar sind. Wann genau ihre Beziehung begann, ist allerdings nicht bekannt.

Jades Schwester ist in England eine echte Netz- und TV-Bekanntheit. Amber Davies nahm an der dritten Staffel der beliebten UK-Datingshow Love Island teil. Mittlerweile folgen ihr über 1,5 Millionen Follower auf Instagram.

Instagram / lukenewtonuk Luke Newton, Schauspieler

Instagram / lukenewtonuk Jade Davies und Luke Newton, 2019 in London

Instagram / jadeydavies Amber und Jade Davies

