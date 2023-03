Date: Justin Timberlake und Jessica stylish auf Konzert

Sie genießen Zeit zu zweit! Justin Timberlake (42) ist nicht nur ein megaerfolgreicher Sänger, sondern auch Familienvater. Seit rund elf Jahren ist er mit der Schauspielerin Jessica Biel (41) verheiratet und die beiden haben zwei Kinder. Wie verliebt sie nach der ganzen Zeit anscheinend immer noch sind, zeigen sie beispielsweise oft auf Social Media mit niedlichen Beiträgen. Jetzt wurden Justin und Jessica nach einem Konzert total happy gesichtet!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie das Paar das Kia Forum in Los Angeles verlässt. Zuvor hatten Justin und Jessica das Konzert von SZA (32) dort genossen, welches anscheinend auch ziemlich gut gewesen war. Freudestrahlend marschierten die zwei durch eine Menschentraube – wie gewohnt stylish. Der "Can't Stop The Feeling!"-Interpret entschied sich für einen dunkleren Look mit ein paar Blau-Akzenten.

Jessica hingegen präsentierte sich leger in einer hellen High-Waist-Jeans, die sie lässig mit einer kurz geschnittenen schwarzen Jacke, Mütze und Tasche kombinierte. Ihre weißen Schuhe mit schwarzem Plateau stachen bei dem Outfit besonders heraus.

Instagram / justintimberlake Justin Timberlake mit Jessica Biel

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake

