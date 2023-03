Herrlich normal: Prinzessin Kate trägt einen 65-Euro-Blazer

Für Prinzessin Kate (41) müssen es wohl nicht immer teure Designer sein! Die Frau des britischen Thronerben Prinz William (40) ist als Mitglied des Königshauses häufig in edlen Abendkleidern oder schicken Kostümen unterwegs. Für Werbetrips wählt die dreifache Mama aber auch gerne mal einen etwas legereren Look. Heute ging es für Kate in einen Supermarkt – und dafür trug sie ein besonders preiswertes Outfit!

Um ihre neue Kampagne "Shaping us" zu promoten, stattete die 41-Jährige heute einer Filiale einer Supermarktkette einen Besuch ab. In einem Instagram-Clip des Ausflugs trägt Kate eine sportliche Jeans, die sie mit einem cremefarbenen Blazer kombiniert. Fans des Looks dürften sich freuen: Die edle Jacke gibt es für 65 Euro bei der spanischen Modemarke Zara zu kaufen.

Zwar war dieses Outfit eher preisgünstig – sonst greift die Britin aber auch gerne tiefer in die Tasche, wenn sie neue Kleider shoppt. Im vergangenen Jahr soll die Beauty für mehr als 217.000 Euro eingekauft haben. Wie die Modeseite UFO No More berichtete, sei ihre Schwägerin Herzogin Meghan (41) etwas sparsamer gewesen: Die 41-Jährige soll im vergangenen Jahr rund 106.000 Euro ausgegeben haben.

James Whatling / MEGA Prinzessin Kate in Windsor 2023

Getty Images Prinzessin Kate im März 2023

MEGA Prinzessin Kate im Februar 2023

