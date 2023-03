Keine Ruhe: Johnny Depp flüchtet von Hollywood aufs Land

Johnny Depp (59) sehnt sich nach mehr Privatsphäre. Vergangenen Sommer ging ein erbitterter Rosenkrieg und Rechtsstreit zu Ende: Amber Heard (36), die Ex-Frau des Schauspielers, wurde von dem Gericht der Verleumdung schuldig gesprochen und muss umgerechnet fast zehn Millionen Euro Schadensersatz zahlen. Mehrere Monate nach dem ganzen Trubel scheint der Fluch der Karibik-Star noch immer nicht zur Ruhe kommen zu können: Aus dem Grund flüchtete Johnny von Los Angeles auf's beschauliche Land.

Laut Somerset Life kaufte der 59-Jährige 2014 ein 850 Hektar großes Anwesen in der Grafschaft Somerset. Laut Johnny mache es ein Leben in England möglich, "einfach zu sein". Gegenüber dem Magazin betonte er: "In Wahrheit bin ich ein ziemlich schüchterner Mensch. Das ist eines der großartigen Dinge an Großbritannien und besonders an Somerset." Außerdem fügte der Filmstar hinzu: "Ich kann in Geschäfte gehen, ohne von Leuten umgeben zu sein, die Selfies machen wollen. Bis zu einem gewissen Grad macht mir das nichts aus, aber manchmal wird es ein bisschen zu voll.

Auch beruflich scheint der zweifache Vater kürzertreten zu wollen. Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte Johnny vier seiner Kunstwerke. Er malte Gemälde von Stars wie Bob Marley (✝36), River Phoenix (✝23) und Heath Ledger (✝28). "Die Serie bietet einen einzigartigen Einblick in die Welt Hollywoods von einem seiner größten Stars", ließ er seine Fans wissen.

