"Küchenschürze?": Victoria Beckham präsentiert weißes Kleid

Ist dieser Look ein Griff ins Klo? Victoria Beckham (48) ist bekannt dafür, sich in stylishen Outfits zu zeigen. Die Frau von Ex-Fußballer David Beckham (47) war in den 1990er Jahren durch die Girlgroup Spice Girls bekannt geworden und hatte schon damals als sehr modebewusst gegolten. 2001 war die heutige Designerin aus der Gruppe ausgestiegen und gründete 2006 ihr Modelabel DVB Style. Jetzt präsentiert sie ein Kleid aus der neuen Kollektion – der bei Victorias Fans eher weniger gut ankommt!

Bei Instagram teilte die Beauty zwei Fotos in einem von ihr designten Kleid. Das rückenfreie Kleid hat einen tiefen Ausschnitt und eine Art Schürze. Dazu schreibt Victoria: "Das ist eins meiner liebsten Teile der Kollektion." Bei ihren Fans kommt der Look allerdings weniger gut an: "Es sieht aus wie eine Kochschürze über einem schwarzen Kleid" und ein anderer fragt: "Ein Kochkleid?"

Erst im Januar war Victoria in Paris in einem atemberaubenden Look gesichtet worden. Zur Fendi-Modenschau in der französischen Hauptstadt schmiss sie sich in ein knallrotes Kleid, das mit quadratischen Mustern überzogen war. Dazu kombinierte sie eine schwarze Handtasche und – wie gewohnt – eine große Sonnenbrille.

