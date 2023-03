Nach Fremdgeh-Drama: Adam Levine widmet Familie liebe Worte

Sind die Wogen wieder geglättet? Vor einigen Monaten meldeten sich mehrere Frauen, die gesagt haben, mit Adam Levine (44) eine Affäre gehabt zu haben. Der Maroon 5-Sänger verneinte das vehement und konzentrierte sich weiterhin auf seine Frau Behati Prinsloo (34), die mit seinem dritten Kind schwanger war. Nun zeigte der Musiker, wie wichtig ihm seine Familie ist: Bei einem Konzert fand Adam liebe Worte!

Derzeit spielt Maroon 5 dauerhaft in Las Vegas. Während des Konzerts am Freitag nahm Adam sich die Zeit, einige Worte an seine Familie zu richten. Wie People berichtet, erklärte er zwischen den Songs, dass er seine Liebsten über alles verehre und gab zu: "Früher habe ich das für mich selbst getan und jetzt tue ich das für sie." Offenbar hat ihm das Drama der vergangenen Monate nur noch mehr gezeigt, was ihm seine Familie bedeutet.

Schon vor wenigen Wochen hatten Adam und Behati allen bewiesen, dass zwischen ihnen alles im Lot ist: Unter anderem hatten sie bei der Vanity Fair Oscar Party gemeinsam auf dem roten Teppich posiert. Auf den niedlichen Fotos lachten sie gemeinsam und schauten sich ganz verliebt an.

Anzeige

Snorlax/ @CelebCandidly / MEGA Behati Prinsloo und Adam Levine im März 2023

Anzeige

Getty Images Adam Levine beim Bud Light Super Bowl Music Fest in Miami im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Adam Levine und Behati Prinsloo, März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de