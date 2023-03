Rührende Worte von Sally Özcan nach ihrem "Let's Dance"-Aus

Sie musste die Show verlassen! Sally Özcan (34) ist eine deutsch-türkische Unternehmerin und Foodbloggerin. Unter ihrem Künstlernamen Sallys Welt betreibt sie einen der erfolgreichsten YouTube-Kanäle zum Thema Kochen und Backen. In der RTL-Show Let's Dance tanzte sie mit Profitänzer Massimo Sinató (42) seit einigen Wochen über das Parkett. Doch in der fünften Sendung platzte Sallys Traum vom Sieg: Diese rührenden Worte richtete sie an Tanzpartner Massimo.

"Du bist wirklich der herzlichste, professionellste, lustigste, kreativste und beste Tanzpartner, den ich mir an meiner Seite hätte vorstellen können", bedankte sich die Unternehmerin unter ihrem Instagram-Beitrag bei Massimo. Außerdem geht Sallys Dank an das gesamte "Lets Dance"-Team. "Gestern hatte ich jedenfalls beim Tanzen das Gefühl, endlich angekommen zu sein", schrieb sie. Trotzdem hatte ihre Leistung letztendlich nicht gereicht.

Einen Grund zur Freude hat Sally dennoch: "Jetzt freue ich mich auf meine Kinder", teilte sie mit ihren Followern. Außerdem witzelte sie, dass ihre Kids die letzten Wochen von Fischstäbchen ernährt wurden, da ihr Mann Murat Özcan gekocht habe. Nichtsdestotrotz fand sie auch für ihn süße Worte: "Er hat mir in der ganzen Zeit den Rücken richtig freigehalten und mich immer unterstützt."

Alle Episoden von "Let's Dance" bei RTL+.

Getty Images Sally Özcan bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Sally Özcan und Massimo Sinató bei "Let's Dance" 2023

Universal Pictures International Germany Sallys Welt mit ihrer Tochter Samira im Tonstudio

