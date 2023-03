Scheidungsgerüchte: Fürstin Charlène ohne Ehering unterwegs!

Sind sie doch getrennt? Schon seit einigen Jahren halten sich die Scheidungsgerüchte um Fürst Albert II. von Monaco (65) und seine Frau Fürstin Charlène (45). Vor wenigen Tagen winkte der Royal ohne seine Frau auf dem Balkon des Fürstenpalastes, was die Gerüchte weiter verhärtete. Zwar wies der Palast die Gerüchte zurück, doch jetzt gibt es weitere Gründe zur Trennungs-Annahme: Neue Fotos zeigen Fürstin Charlène – und zwar ohne Ehering!

Am Freitag wurde die Fürstin in Mailand von Paparazzi abgelichtet – das zeigen Fotos, die Bild vorliegen. Nahezu ungeschminkt war sie in einem legeren Outfit unterwegs. Doch nicht nur auf die Schminke schien Charlène an diesem Tag verzichtet zu haben: Sie trug keinen Ehering am Finger! Ob sie sich bewusst gegen den Ring entschieden hatte, bleibt unklar.

Vor wenigen Tagen hatte der Palast die Trennungsgerüchte des Ehepaares dementiert, wie Royal Central berichtet hatte. Die Nachrichten diesbezüglich seien unbegründet, hatte die Pressestelle verkündet. Auch an Alberts Geburtstag soll Charlène dabei gewesen sein und mit der Familie zu Mittag gegessen haben.

Fürstin Charlène und Fürst Albert im September 2020

Fürstin Charlène, Fürst Albert und ihre Kinder im Juli 2022

Fürstin Charlène im Juni 2022

