Vor Verschwinden: Welchen Job hatte Nadja Abd el Farrag?

Nadja Abd el Farrag (58) hatte große Pläne. Am Dienstag wandten sich besorgte Freunde der TV-Bekanntheit an die Öffentlichkeit. Die Ex-Partnerin von Dieter Bohlen (69) sei verschwunden und habe sich über vier Monate lang nicht mehr bei ihnen gemeldet. Wer eine Ahnung hat, wo sie sich aufhalte, solle sich melden. Doch womit beschäftigte sich Nadja zuletzt? Vergangenes Jahr startete sie ein neues Business!

Im März 2022 machte sich Nadja als Dekorateurin in Hamburg selbstständig. "In der Anfangsphase verlange ich kein Honorar, will mein Können beweisen. Bezahlt werden müssen nur die Dekoartikel", gab sie damals im Bild-Interview an. Die Moderatorin könne für Dekorationsarbeiten für einzelne Zimmer oder sogar ein ganzes Haus gebucht werden. Nadja liebe es einfach, ihre Umgebung schön zu gestalten. "Ich dekoriere ständig meine Wohnung um, habe einfach ein Händchen dafür, immer Geschmack bewiesen. Ich werde alle verblüffen", zeigte sie sich selbstbewusst.

Bevor Nadja sich als Dekorateurin versuchte, erlebte sie viele Höhen und Tiefen in ihrem Leben. Sie kämpfte unter anderem mit Alkoholproblemen und Schulden. 2022 wurde die Sängerin auch noch von Internet-Hackern erpresst. Auf Instagram erzählten ihre Freunde außerdem, dass Nadja eine Stalkerin hatte.

Getty Images Nadja Abd el Farrag im Oktober 2009

ActionPress / BACH Nadja Abd el Farrag und Dieter Bohlen, 2001

Instagram / nadjaabdelfarrag_official Naddel, TV-Bekanntheit

